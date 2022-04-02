Салихова раскритиковала решение о проведении матча «Локомотив» — «Спартак»
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«Это варварство играть в таких погодных условиях. Футбольные власти и те, кто принимают решения, абсолютно не заботятся о здоровье футболистов», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра из-за сильного снегопада была отложена на час, но всё же состоялась.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).
Ранее экс-судья Игорь Егоров выразил мнение, что матч «Локомотива» со «Спартаком» стоило отменить.