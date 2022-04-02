Экс-судья Егоров считает, что матч «Локомотива» со «Спартаком» стоило отменить

Бывший арбитр Игорь Егоров поделился мнением о проведении матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

«Конечно, стоит отменять игру в таких случаях. А как же? Есть правила футбола, в которых написано, если невозможно играть — значит невозможно. Есть определённые критерии для отмены игры. Вот и всё», — цитирует Егорова «Спорт день за днём».

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра из-за сильного снегопада была отложена на час, но всё же состоялась.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили допустил, что матч с «Локомотивом» могут перенести после первого тайма.