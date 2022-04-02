Кавазашвили допускает, что матч «Локомотива» и «Спартака» могут перенести после первого тайма
- РИА Новости
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«Спартак» и «Локомотив» не могут отказаться от матча. Только специальная комиссия может отменить игру. Правильно, что переживают за здоровье. Играют же живые люди. Но дело в том, что есть правила... После первого тайма они могут пересмотреть решение и перенести игру. Снег идет очень густой...», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).
Ранее сообщалось, что отложенный на час матч между «Локомотивом» и «Спартаком» начался, несмотря на снегопад.