Вопрос расширения РПЛ, новый лимит на легионеров и заявка на проведение Евро: какие решения приняли на исполкоме РФС

Исполком РФС не стал выносить решение по расширению РПЛ до 18 команд и введению моратория на вылет в ФНЛ. Его члены ограничились созданием рабочей группы по этому вопросу. Также федерация приняла проект нового лимита на легионеров, согласно которому каждый клуб сможет внести в заявку 13 иностранцев начиная с сезона-2022/23. А главной неожиданностью стало заявление о желании провести в стране чемпионат Европы 2028 или 2032 года. Президент РФС Александр Дюков назвал это дополнительной возможностью для коммуникации с УЕФА.

Прошедший 23 марта исполком РФС мог стать по-настоящему историческим. На нём членам исполкома федерации предстояло принять целый ряд важных решений. Главные из них касались расширения Премьер-лиги до 18 команд и введения моратория на вылет в ФНЛ.

Накануне состоялось общее собрание РПЛ, на котором клубы большинством голосов (десять против пяти) одобрили возможное расширение. При этом глава лиги Ашот Хачатурянц пообещал поддержать их, хотя и назвал изменение регламента соревнований по ходу сезона нарушением спортивного принципа. Окончательный вердикт должна была вынести вышестоящая организация.

В преддверии мероприятия журналисты гадали, как могут разделиться голоса. Некоторые члены исполкома публично заявляли о своей позиции, но большинство предпочитали хранить молчание. Однако было очевидно, что против выступят представители топ-клубов.

Уже по ходу заседания в СМИ появилась информация, что исполком всё же отклонил предложение, но на деле никакого решения принято не было. В РФС лишь пообещали в дальнейшем внимательно изучить данную тему.

«Принять к сведению предложение РПЛ об изменении системы ротации футбольных клубов между РПЛ и ФНЛ по итогам чемпионата России — 2021/22. Дать поручение аппарату РФС совместно с РПЛ и ФНЛ изучить подробнее данный вопрос», — сообщили в службе коммуникаций федерации.

Чуть позже покидающие Дом футбола на Таганской члены исполкома более подробно рассказали о смысле такого промедления. Так, по словам владельца «Спартака» Леонида Федуна, в РФС намерены дождаться итогового решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в мае.

«Никто не знает, что ожидает в будущем. Исключат или не исключат из УЕФА или ФИФА — из этого надо исходить. Если мы остаёмся в футбольной семье, тогда будем думать», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

А генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов объяснил, что вынесение вердикта отложили, поскольку российский футбол сталкивается со всё новыми санкциями со стороны УЕФА. При этом вопрос того же моратория на вылет в ближайшем будущем также должны рассмотреть.

«У нас есть много времени. Мы можем собраться, чтобы принять решение, а может, будут смотреть по результатам. Допускается, что клубы ФНЛ, которые поднимутся по спортивному принципу, как в прошлом году «Оренбург», не пройдут определённые требования по лицензированию», — заявил функционер «Чемпионату».

Впрочем, по мнению президента РФС Александра Дюкова, опасаться исключения из ФИФА и УЕФА России всё же не стоит, а наложенные на отечественный футбол ограничения носят временный характер.

«На данный момент у нас есть время. В мае появится больше информации. Надеемся, к этому моменту произойдёт стабилизация, и в ближайшее время будет принято решение о нашем восстановлении», — объяснил руководитель.

При этом он подчеркнул: большинство членов исполкома всё же высказались против расширения РПЛ и введения моратория на вылет в ФНЛ. Но будет сформирована рабочая группа, которая займётся изучением предложений клубов элитного дивизиона.

«Действительно, они находятся в непростой экономической ситуации, но апелляция к тому, что это привело к нарушению спортивного принципа, на наш взгляд, является неправильной», — отметил Дюков.

Некоторые представители региональных коллективов, которые и выступали за внесение изменений, уже раскритиковали медлительность вышестоящей организации. Например, президент «Урала» Григорий Иванов назвал это решение неверным.

«Если они отвергают спортивный принцип, то как быть тогда? Десять клубов выступили за расширение, а пять — против. Посмотрим, как завтра будет у ЛУКОЙЛа, ВТБ и других. Они ещё могут больше всех начать возмущаться. Всё же может измениться. Сезон мы точно доиграем. Из «Урала» уехали четыре футболиста, у других и того больше. Какой здесь спортивный принцип? Что нам делать? Мы и взять никого не можем, и не факт, что те, кто уехал, вернутся обратно», — цитирует Иванова «РБ-Спорт».

Рассматривались на исполкоме и другие темы. Так, большим сюрпризом стало желание России подать заявку на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года. По информации СМИ, соответствующий вопрос поднял генсек РФС Александр Алаев, который увидел в этом возможность продолжать диалог с УЕФА. Дюков отметил, что на подачу декларации есть время до 12 апреля 2023 года.

«Ситуация в динамике — она может измениться. У нас есть всё для проведения соревнований. Почему мы не должны воспользоваться таким шансом? Это дополнительная возможность для коммуникации. Вы предлагаете закрыться? Надо играть в футбол, бороться за любую возможность проведения крупных турниров. Мы получили финал Лиги чемпионов, потом его потеряли. Если ничего не делать, то точно ничего не будет. Мы понимаем, шансы на это снизились. Но они есть, и этим надо пользоваться», — подчеркнул функционер.

Также был введён новый лимит на легионеров начиная с сезона-2022/23, хотя эта тема и утратила актуальность после отъезда из страны целого ряда зарубежных исполнителей. Члены исполкома остановились на проекте, согласно которому каждый клуб должен будет внести в заявку на сезон 12 доморощенных игроков (четверо подготовленных им самим и восемь — на территории России) и 13 иностранных. При этом одновременно на поле, как и сейчас, смогут находиться не более восьми легионеров. Теперь документ должно утвердить Министерство спорта.

«Обсуждалась мера с использованием платы за иностранцев, создание некоего фонда, средства которого пойдут на подготовку российских футболистов. Однако в данной ситуации считаем её преждевременной. Она будет принята, как только стабилизируется финансовая ситуация», — объяснил Дюков.

Не могли у него не спросить и о судействе в РПЛ после возобновления сезона, которое вызвало серьёзные нарекания со стороны некоторых клубов. В отличие от своего коллеги Хачатурянца, глава РФС прямо признал: работа арбитров оказалась не на высшем уровне.

«Объясняю это значительным перерывом — как игрокам надо войти в тонус, так и рефери. В последнем туре было качественное судейство, только одна ошибка, которую не исправила VAR, — эпизод в Нижнем Новгороде. Судья же следовал тем рекомендациям, которые получил», — заметил Дюков.