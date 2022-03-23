Сёмин прокомментировал решение РФС не расширять РПЛ до 18 клубов
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«Если РФС не принял решение о расширении РПЛ, наверное, для этого были какие-то основания. В первую очередь — спортивный принцип», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Напомним, что 23 марта на заседании исполкома РФС были приняты решения отказаться от расширения РПЛ до 18 клубов и не вводить мораторий на вылет из лиги в сезоне-2021/22.
22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение РФС отклонить предложение о расширении РПЛ.