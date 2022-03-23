Сёмин прокомментировал решение РФС не расширять РПЛ до 18 клубов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) отклонить предложение о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Если РФС не принял решение о расширении РПЛ, наверное, для этого были какие-то основания. В первую очередь — спортивный принцип», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что 23 марта на заседании исполкома РФС были приняты решения отказаться от расширения РПЛ до 18 клубов и не вводить мораторий на вылет из лиги в сезоне-2021/22.

22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение РФС отклонить предложение о расширении РПЛ.