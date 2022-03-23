Мостовой назвал правильным решение РФС отклонить расширение РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) отклонить предложение о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«По-спортивному это правильное решение. Остаётся совсем немного туров, но не исключаю возможности, что расширение будет позже» , — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, можно будет подумать над другими вариантами данного решения после того, как закончится чемпионат, потому что национальная сборная и клубы могут быть заблокированы от международных турниров при начале нового турнира.

«У нас и так половина не играет, решается только вопрос чемпиона. А по-спортивному играть надо конца. Жаль, что это происходит в такое сложное время», — добавил Мостовой.

Напомним, что сегодня РФС отклонил предложение о расширении РПЛ с 16 до 18 клубов. 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против.

Ранее исполнительный комитет РФС отклонил предложение о моратории на вылет в текущем сезоне РПЛ.