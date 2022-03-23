Мостовой назвал правильным решение РФС отклонить расширение РПЛ
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«По-спортивному это правильное решение. Остаётся совсем немного туров, но не исключаю возможности, что расширение будет позже» , — цитирует Мостового «Чемпионат».
По его словам, можно будет подумать над другими вариантами данного решения после того, как закончится чемпионат, потому что национальная сборная и клубы могут быть заблокированы от международных турниров при начале нового турнира.
«У нас и так половина не играет, решается только вопрос чемпиона. А по-спортивному играть надо конца. Жаль, что это происходит в такое сложное время», — добавил Мостовой.
Напомним, что сегодня РФС отклонил предложение о расширении РПЛ с 16 до 18 клубов. 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против.
Ранее исполнительный комитет РФС отклонил предложение о моратории на вылет в текущем сезоне РПЛ.