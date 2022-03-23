Дюков высказался о возможном расширении РПЛ

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что на заседании исполкома РФС по вопросу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) будут приняты правильные решения.
Дюков высказался о возможном расширении РПЛ
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Какие решения будут приняты на исполкоме? Правильные!» — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что сегодня состоится заседание исполкома РФС по вопросу о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов.  

22 марта состоялось собрание клубов РПЛ, на котором десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

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