Дюков высказался о возможном расширении РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что на заседании исполкома РФС по вопросу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) будут приняты правильные решения.

«Какие решения будут приняты на исполкоме? Правильные!» — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что сегодня состоится заседание исполкома РФС по вопросу о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов.

22 марта состоялось собрание клубов РПЛ, на котором десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.