Дюков высказался о возможном расширении РПЛ
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«Какие решения будут приняты на исполкоме? Правильные!» — цитирует Дюкова «Чемпионат».
Напомним, что сегодня состоится заседание исполкома РФС по вопросу о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов.
22 марта состоялось собрание клубов РПЛ, на котором десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.