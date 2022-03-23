Колосков поддержал решение о расширении РПЛ до 18 команд

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов.
Колосков поддержал решение о расширении РПЛ до 18 команд
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Сейчас ситуация поменялась, не будет еврокубковых игр. Многие футболисты лишатся большого количества матчей. Сегодня я уже не такой категорический противник 18 команд, вижу в этом смысл», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

По его словам, важно обратить внимание на конкурентоспособность команд, которые придут в РПЛ.

«Правильно, что при моратории и расширении зайдут только две команды ФНЛ. Но какие именно — большой вопрос», — добавил Колосков.

Напомним, что 22 марта состоялось собрание клубов РПЛ, на котором десять из них проголосовали за увеличение количества команд, пять — против. Заседание исполкома РФС состоится 23 марта.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев высказался о решении расширить РПЛ до 18 клубов.

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