Колосков поддержал решение о расширении РПЛ до 18 команд
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«Сейчас ситуация поменялась, не будет еврокубковых игр. Многие футболисты лишатся большого количества матчей. Сегодня я уже не такой категорический противник 18 команд, вижу в этом смысл», — цитирует Колоскова «Чемпионат».
По его словам, важно обратить внимание на конкурентоспособность команд, которые придут в РПЛ.
«Правильно, что при моратории и расширении зайдут только две команды ФНЛ. Но какие именно — большой вопрос», — добавил Колосков.
Напомним, что 22 марта состоялось собрание клубов РПЛ, на котором десять из них проголосовали за увеличение количества команд, пять — против. Заседание исполкома РФС состоится 23 марта.
Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев высказался о решении расширить РПЛ до 18 клубов.