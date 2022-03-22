Газзаев поддержал расширение РПЛ до 18 клубов

Бывший главный тренер московго ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев поддержал решение о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Расширение, безусловно, нужно. Нам необходимо иметь как можно больше команд в первой лиге или в закрытой лиге. Мы должны вовлечь в систему профессионального и детско-юношеского футбола все регионы России. Но этот проект должен носить социально-экономический характер», — цитирует Газзаева «РБ Спорт».

По его словам, сейчас российский футбол находится в полной спортивной изоляции, поэтому необходимо принимать меры, ведь доходы у клубов были в основном от участия в международных турнирах.

«К этому вопросу надо подходить комплексно, чтобы у игроков росли спортивное мастерство, мотивация и интерес. Именно с этой точки зрения надо подходить к данной проблеме», — добавил Газзаев.

Напомним, что 22 марта десять клубов РПЛ проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 марта.

Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков поддержал решение о возможном расширении РПЛ с 16 до 18 клубов.