Терюшков: расширение РПЛ поможет нашему детскому футболу

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал решение о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов.

«Положительно отношусь к тому, что клубы выступили за расширение лиги. Это очень поможет нашему детскому футболу. «Химки» сами голосовали за расширение», — цитирует Терюшкова Sport24.

По его словам, новые клубы расширят географию чемпионата, благодаря чему изменения увеличат зрительский интерес.

«Не забывайте, что за каждую победу или ничью футболисты получают премиальные. Так что спортивная составляющая точно не пострадает», — добавил Терюшков.

Напомним, что 22 марта клубы РПЛ проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд. Десять из них проголосовало за увеличение количества команд, а пять — против. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 марта.

Ранее российский тренер женской команды ЦСКА по футболу Александр Григорян раскритиковал решение клубов РПЛ увеличить число команд до 18.