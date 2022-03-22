Григорян — о расширении РПЛ: мы откроем дорогу для всякой нечисти

Российский тренер женской команды ЦСКА по футболу Александр Григорян высказался о решении клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) увеличить число команд с 16 до 18.

«К расширению я отношусь крайне негативно, потому что спортивный принцип полностью отсутствует. Немало было сделано РФС для того, чтобы всё-таки наш футбол стал чище. Мы этим расширением откроем прямую дорогу, чтобы у нас был тотализатор. Мы откроем реально дорогу для всякой нечисти», — цитирует Григоряна Vseprosport.ru.

По его словам, в вопросе расширения РПЛ не стоит идти на поводу у клубов, потому что они преследуют собственные корыстные цели.

«Большинство из этих людей лучше бы те деньги, которые были потрачены на иностранных футболистов, потратили бы на развитие у себя в клубах, на инфраструктуру, развитие детско-юношеского футбола, в чём проблема?» — добавил Григорян.

Напомним, что 22 марта десять клубов РПЛ проголосовали за увеличение количества команд, а пять из них — против. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 марта.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о возможном расширении лиги до 18 клубов.