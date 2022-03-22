Хачатурянц — о расширении лиги: клубы ФНЛ должны иметь шанс на стыковые матчи или РПЛ

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал возможное расширение лиги с 16 до 18 клубов.
Хачатурянц — о расширении лиги: клубы ФНЛ должны иметь шанс на стыковые матчи или РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Мы должны быть уверены, что клубы ФНЛ с первого и второго места должны иметь шанс на стыковые матчи или играть в РПЛ», — цитирует Хачатурянца Sports.ru.

По словам специалиста, он не раз разговаривал с руководителями клубов, чтобы команды смогли доиграть сезон-2021/22.

«Надо посмотреть, как закончится чемпионат. Сколько доиграет и будет играть — вопрос. Он не привязан к цифрам 16 или 18», — добавил Хачатурянц.

Напомним, что Хачатурянц стал президентом РПЛ в ноябре 2021 года, сменив на этом посту Сергея Прядкина.

22 марта клубы лиги проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд. Десять из них проголосовало за увеличение количества команд, пять — против. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 марта.

Ранее президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поддержал возможное расширение РПЛ до 18 команд.

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