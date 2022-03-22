Президент «Арсенала» поддержал возможное расширение РПЛ до 18 команд

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов.

«Я обеими руками выступаю за расширение РПЛ. Как вы знаете, в Лиге чемпионов и Лиге Европы мы не участвуем, поэтому нужно сделать побольше матчей во внутренних турнирах, чтобы молодые получали больше возможностей себя проявить», — цитирует Аджоева ТАСС.

Специалист считает, что исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) примет решение о расширении.

«Не сомневаюсь, что 18 команд для высшей лиги набрать получится. Есть все возможности как минимум сохранить клубы ради многочисленных болельщиков, которые хотят видеть их в РПЛ. В мире сейчас и так много проблем, надо хотя бы постараться поднять уровень футбола», — добавил Аджоев.

Напомним, что 22 марта по итогам общего собрания клубов РПЛ десять из них проголосовало за увеличение количества команд, а пять — против. Изменения в регламенте должны начать действовать с сезона-2022/23. Заседание исполкома РФС состоится 23 марта.

Ранее московский клуб «Спартак» выступил против расширения РПЛ.