«Спартак» публично выступил против расширения РПЛ

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Пресс-служба московского «Спартака» выступила с официальным заявлением по поводу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» публично выступил против расширения РПЛ
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Спартак-Москва» возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путём установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/22 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон-2022/23», — говорится на сайте «Спартака».

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что клубы лиги проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд. 

Изменения в регламенте должны начать действовать с сезона-2022/23.

Заседание исполкома Российского футбольного союза состоится 23 марта.

Ранее Хачатурянц заявил, что после распоряжения правительства прояснится судьба Fan ID.

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