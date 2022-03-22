«Спартак» публично выступил против расширения РПЛ

Пресс-служба московского «Спартака» выступила с официальным заявлением по поводу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак-Москва» возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путём установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/22 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон-2022/23», — говорится на сайте «Спартака».

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что клубы лиги проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд.

Изменения в регламенте должны начать действовать с сезона-2022/23.

Заседание исполкома Российского футбольного союза состоится 23 марта.

Ранее Хачатурянц заявил, что после распоряжения правительства прояснится судьба Fan ID.