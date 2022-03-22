Хачатурянц: после распоряжения правительства прояснится судьба Fan ID

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, на какой стадии находится проект по введению паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных матчей.

«Мы ждём распоряжения правительства о Fan ID и подзаконных актов. Имеет значение и финансовая составляющая, и техническая. Дождёмся распоряжения, после чего будет понятна судьба введения Fan ID», — рассказал Хачатурянц «Чемпионату».

По его словам, после анализа подзаконных актов будут выявлены все недостатки закона о паспорте болельщика. Также станет ясно, какой объём финансирования необходим для реализации проекта.

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных событиях. Закон вступит в силу с 1 июня.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд.