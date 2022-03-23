С сезона-2022/23 клубы РПЛ смогут включать в заявку 13 легионеров

Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23 будет изменён.

В заявку на сезон команды могут заявить не более 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле в матче за один клуб могут находиться не более восьми игроков.

В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

Ранее Дюков заявил, что в первых турах после перерыва судейство было не на самом высоком уровне.