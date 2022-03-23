Дюков: в первых турах после перерыва судейство было не на самом высоком уровне
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«Если говорить о качестве судейства, то в первых турах, мягко говоря, оно было не самым высоким. Объясняю это тем, что был значительный перерыв — как игрокам надо войти в тонус, так и судьям», — цитирует Дюков «Матч ТВ».
Президент РФС также прокомментировал высказывание Слуцкого в отношении судьи Мешкова. Дюков считает, что необходимо держать себя в руках, несмотря на эмоции, и не допускать подобную лексику.
Напомним, что главный тренер казанцев подверг жёсткой критике главного арбитра Виталия Мешкова после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:2).
Ранее в «Рубине» высказались о конфликте Слуцкого и Мешкова.