Дюков прокомментировал информацию о возможном исключении России из УЕФА и ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном исключении России из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы находимся в диалоге ФИФА и УЕФА. Я регулярно с ними общаюсь. Мы исходим из того, что приостановление участия наших команд носит краткосрочный характер», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

По его словам, на данный момент ситуация в динамике, предположительно в мае будет больше информации по этому вопросу.

«Надеемся, что к тому времени стабилизация произойдёт и в ближайшее время будет принято решение о нашем восстановлении», — добавил Дюков.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от участия во всех международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее вице-президент РФС Сергей Анохин объявил о принятии решения подать заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов в России.