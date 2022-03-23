Дюков прокомментировал информацию о возможном исключении России из УЕФА и ФИФА

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном исключении России из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).
Дюков прокомментировал информацию о возможном исключении России из УЕФА и ФИФА
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«Мы находимся в диалоге ФИФА и УЕФА. Я регулярно с ними общаюсь. Мы исходим из того, что приостановление участия наших команд носит краткосрочный характер», — цитирует Дюкова «Чемпионат»

По его словам, на данный момент ситуация в динамике, предположительно в мае будет больше информации по этому вопросу.

«Надеемся, что к тому времени стабилизация произойдёт и в ближайшее время будет принято решение о нашем восстановлении», — добавил Дюков.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от участия во всех международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее вице-президент РФС Сергей Анохин объявил о принятии решения подать заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов в России.

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