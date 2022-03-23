Россия подаст заявки на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал, что Россия подаст заявки на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

«Решили подавать заявки на Евро-2028 и Евро-2032», — передаёт слова Анохина Sport24.

Ранее УЕФА объявила, что национальные ассоциации, которые заинтересованы в принятии Евро-2028, должны заявить об этом до 23 марта 2022 года.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. А также ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России.

Ранее исполком РФС отклонил предложение о моратории на вылет в текущем сезоне РПЛ.