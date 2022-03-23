Газзаев высказался о решении РФС отклонить расширение РПЛ

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Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) отклонить предложение о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов.
Газзаев высказался о решении РФС отклонить расширение РПЛ
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Что касается расширения, то по окончании сезона нужно комплексно рассмотреть данный вопрос, потому что пока мы находимся в изоляции», — цитирует Газзаева Sport24.

По его словам, главной задачей сейчас является рассмотрение вопроса о количестве команд и легионеров, необходимых для развития футбола.

«Вопрос расширения необходимо не сиюминутно решать, а продуманно, и для этого есть время — до конца мая», — добавил Газзаев.

Напомним, что 23 марта на заседании исполкома РФС было принято решение отказаться от расширения РПЛ с 16 до 18 команд.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении РФС отклонить расширение РПЛ.

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