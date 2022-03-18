«В стыках нам сыграть не дадут»: CAS отклонил апелляцию РФС на приостановку ограничений со стороны ФИФА
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Шансы сборной России по футболу на участие в стыковых матчах за право поехать на чемпионат мира — 2022 в Катар становятся всё более призрачными. В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал РФС в приостановке действия решений ФИФА на время проведения судебного разбирательства. Ранее аналогичный вердикт CAS вынес и по линии УЕФА.
Это означает, что российские клубы и сборные, согласно постановлению вышестоящих организаций, по-прежнему не смогут участвовать в соревнованиях под их эгидой. Также на территории страны не будут проводить международные турниры.
Тем не менее теоретическая возможность выступить на отборочном этапе первенства планеты у национальной команды остаётся. CAS ещё должен рассмотреть ходатайство о переносе стыков на более поздний срок.
«В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — сообщили в РФС.
Соперники подопечных Валерия Карпина вердикт Спортивного арбитражного суда поддержали. Так, в Шведском футбольном союзе его назвали правильным. По мнению организации, важно, что оно принято окончательно, а ФИФА «достигла важного рубежа». Аналогично отреагировали в сборной Польши.
«Мы не ждали решения CAS. Для нас было очевидно, что матча с Россией не будет», — сообщили в пресс-службе команды «Спорт-Экспрессу».
Несмотря на то что у национального коллектива остаются призрачные шансы принять участие в стыках, эксперты не питают иллюзий по поводу дальнейшей линии поведения CAS. Так, спортивный юрист Анна Анцелиович прямо заявила, что перспективы добиться успеха у РФС «не такие радужные».
«В принципе, всё рассматривается в рамках одних и тех же критериев, которым уже была дана оценка, но полностью исключать вероятность позитивного для нас решения всё же нельзя. Сейчас ждём вердикта по отдельному запросу РФС о переносе матчей, но на этом наши возможности практически исчерпываются. Далее остаётся только рассмотрение дела по существу», — цитирует юриста «Р-Спорт».
По её словам, к окончательному решению по поводу исключения сборной России из стыковых встреч мундиаля данное постановление пока не имеет никакого отношения.
«Вопрос рассматривался даже не арбитрами CAS, а председателем апелляционного комитета, то есть одним человеком. Ему предстояло решить, соответствует ли запрос основным критериям, а если такое решение принято, один или более критериев были нарушены. В целом стоило ожидать такого развития событий, поскольку незадолго до этого УЕФА поступил так же с похожей мотивацией», — добавила Анцелиович.
Куда более жёстко высказался бывший президент РФС Вячеслав Колосков. По его мнению, стоит смириться с нынешней неудачей и готовиться к последующим судебным разбирательствам, чтобы российские коллективы и сборные получили возможность участвовать в грядущих соревнованиях.
«Никаких иллюзий относительно решения CAS не испытывал. Я 30 лет проработал в ФИФА и прекрасно знаю, как там всё устроено. Уже после первых отказов и запретов с их стороны понял, что в стыковых матчах нам сыграть не дадут. В данной ситуации остаётся только сконцентрировать все усилия на том, чтобы наши команды допустили до участия в следующих циклах ФИФА и УЕФА. Надо проделать сложнейшую работу, подключить все связи, объяснять, что РФС свои обязательства перед международными организациями выполняет в полной мере. Не стоит надеяться на позитивные решения ФИФА и УЕФА, нужно работать самим. Другого пути нет», — посетовал Колосков.
А депутат Госдумы Дмитрий Свищёв оценил шансы сборной России на поездку на чемпионат мира в Катаре в 10%. Их он оставил на случай, если западные функционеры поймут, что спорт следует отделять от политики, а российские атлеты не должны страдать из-за спецоперации на Украине.
«Надежды оставались, поскольку у нашей стороны имелась чёткая позиция, а у оппонентов — максимально невнятные контраргументы. Можно сказать, они вынесли незаконное решение. Это катастрофа в правовой системе CAS! Эта организация — пережиток прошлого, который не отвечает интересам спортсменов, федераций и команд. Они отстаивают интересы западных спонсоров, а не атлетов», — заявил Свищёв в интервью Sport24.
Сборная России должна была провести полуфинальный стыковой матч с Польшей 24 марта на стадионе «Динамо». В случае успеха ей предстояло принять в Москве победителя противостояния Швеция — Чехия.
Изначально ФИФА не стала исключать коллектив из числа участников квалификации, а лишь наложила на него серьёзные ограничения. В частности, подопечные Карпина должны были выступать без флага и гимна страны, а также проводить домашние встречи на нейтральной территории.
Однако спустя всего несколько дней и ФИФА, и УЕФА ужесточили санкции и запретили всем российским клубам и сборным выступать на соревнованиях под своей эгидой. Так, национальная команда потеряла шанс поехать на ЧМ-2022, а «Спартак» лишился возможности сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.
РФС попытался оперативно оспорить вердикт вышестоящих организаций и подал апелляцию в CAS. Национальная федерация требовала приостановки действия ограничительных мер ФИФА и УЕФА на время проведения судебного разбирательства.
К сожалению, добиться чего-либо в Спортивном арбитражном суде пока не получается. В начале недели CAS оставил в силе постановление УЕФА, а вскоре занял аналогичную позицию по поводу ФИФА.
При этом в Международной федерации футбола заранее подготовились к окончательному вердикту суда и исключили Россию из стыков. Если CAS не займёт сторону РФС, Польша напрямую выйдет в финал, где встретится со Швецией или с Чехией. Предоставлять шанс другой сборной, принимавшей участие в квалификации, не станут.
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