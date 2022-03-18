CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России в международных турнирах

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Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие сборной России и российских команд в турнирах под её эгидой.
CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России в международных турнирах
  • AFP

«В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — передаёт пресс-служба РФС.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 

Изначально Россия должна была в конце марта сыграть с Польшей в рамках стыковых матчей за попадание на чемпионат мира, а в финале стыков победитель должен был сыграть либо с Чехией, либо со Швецией.

Ранее сообщалось, что «Спартак» решил ограничить сотрудничество с «Матч ТВ».

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