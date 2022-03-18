Источник: «Спартак» решил ограничить сотрудничество с «Матч ТВ»

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Московский футбольный клуб «Спартак» принял решение ограничить сотрудничество с телеканалом «Матч ТВ».
Источник: «Спартак» решил ограничить сотрудничество с «Матч ТВ»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против»

По информации источника, руководство клуба решило приостановить взаимодействие с каналом вне рамок контракта. Отмечается, что ТВ-контракт будет исполняться, однако другие направления будут заморожены. Такое решение принято в связи с «однобоким подходом к освещению, нарушением договорённостей и нарушением этики».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице с 26 очками. 19 марта «Спартак» встретится с «Нижним Новгородом», матч начнётся в 14:00 мск.

Ранее агент опроверг информацию об уходе Николсона из «Спартака».

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