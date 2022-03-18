Агент опроверг информацию об уходе Николсона из «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон не собирается уходить из команды.

«До сих пор мы не обсуждали этот вариант ни на минуту. Шамар на 100% сосредоточен на «Спартаке» и не думает ни о чём другом», — цитирует агента Ненада Портегу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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