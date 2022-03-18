Агент опроверг информацию об уходе Николсона из «Спартака»

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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон не собирается уходить из команды.
Агент опроверг информацию об уходе Николсона из «Спартака»
  • РИА Новости

«До сих пор мы не обсуждали этот вариант ни на минуту. Шамар на 100% сосредоточен на «Спартаке» и не думает ни о чём другом», — цитирует агента Ненада Портегу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Ранее Сёмин назвал Эдуарда Сперцяна главным открытием этого сезона чемпионата России.

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