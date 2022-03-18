Сёмин: главным открытием этого сезона назову Сперцяна

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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин назвал имя футболиста, который стал открытием сезона чемпионата России.
Сёмин: главным открытием этого сезона назову Сперцяна
  • РИА Новости

«Главным открытием этого сезона назову Эдуарда Сперцяна. Очень техничный игрок, быстро двигает игру вперёд. После ухода легионеров на нём строится атакующая игра «Краснодара», — цитирует Сёмина Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сперцян принял участие в 18 матчах, забив шесть мячей и сделав два результативных паса.

Напомним, что легионеры «Краснодара» приостановили контракты с клубом после ситуации на Украине.

Ранее Гаврилов заявил, что у «Спартака» отсутствуют командная игра и стабильность.

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