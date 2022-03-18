Сёмин: главным открытием этого сезона назову Сперцяна

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин назвал имя футболиста, который стал открытием сезона чемпионата России.

«Главным открытием этого сезона назову Эдуарда Сперцяна. Очень техничный игрок, быстро двигает игру вперёд. После ухода легионеров на нём строится атакующая игра «Краснодара», — цитирует Сёмина Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сперцян принял участие в 18 матчах, забив шесть мячей и сделав два результативных паса.

Напомним, что легионеры «Краснодара» приостановили контракты с клубом после ситуации на Украине.

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