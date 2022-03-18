Гаврилов: у «Спартака» отсутствуют командная игра и стабильность

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о выступлении красно-белых.

«У «Спартака» сейчас никого из игроков нельзя выделить. Лидеры должны вести команду, а они этого не делают. Каждый играет сам за себя. У «Спартака» отсутствуют командная игра и стабильность. У них нет связи между двумя игроками. В «Спартаке» всё хаотично, как получится», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.

Напомним, что московский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, где должен был сыграть с «Лейпцигом». Но «Спартак» не допустили до участия на турнире из-за решения ФИФА и УЕФА в отношении России.

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