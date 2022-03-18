«Утрехт» объявил о переходе Альмквиста из «Ростова»

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Понтус Альмквист продолжит карьеру в «Утрехте».

Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Футболист приостановил контракт с ростовским клубом, воспользовавшись новым правилом Международной федерации футбола (ФИФА). В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Альмквист принял участие в 19 матчах, забив два мяча и сделав четыре результативные передачи.

Напомним, что ФИФА разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, почему не общается с представителями СМИ.