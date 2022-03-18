В Польше прокомментировали решение CAS по сборной России

В сборной Польши высказались о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по поводу отстранения отечественных команд со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы не ждали решения CAS. Для нас было очевидно, что матча с Россией не будет», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу сборной Польши.

18 марта CAS оставил в силе запрет на участие сборной России и российских клубов в турнирах под эгидой ФИФА.

Напомним, что сборная России была отстранена ФИФА от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши из-за ситуации между Украиной и Россией.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о решении CAS оставить в силе запрет ФИФА на участие сборной России и российских команд в турнирах под организации.