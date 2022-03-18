В Польше прокомментировали решение CAS по сборной России

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В сборной Польши высказались о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по поводу отстранения отечественных команд со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).
В Польше прокомментировали решение CAS по сборной России
  • РИА Новости

«Мы не ждали решения CAS. Для нас было очевидно, что матча с Россией не будет», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу сборной Польши.

18 марта CAS оставил в силе запрет на участие сборной России и российских клубов в турнирах под эгидой ФИФА.

Напомним, что сборная России была отстранена ФИФА от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши из-за ситуации между Украиной и Россией.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о решении CAS оставить в силе запрет ФИФА на участие сборной России и российских команд в турнирах под организации.

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