В Польше прокомментировали решение CAS по сборной России
- РИА Новости
«Мы не ждали решения CAS. Для нас было очевидно, что матча с Россией не будет», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу сборной Польши.
18 марта CAS оставил в силе запрет на участие сборной России и российских клубов в турнирах под эгидой ФИФА.
Напомним, что сборная России была отстранена ФИФА от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши из-за ситуации между Украиной и Россией.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о решении CAS оставить в силе запрет ФИФА на участие сборной России и российских команд в турнирах под организации.