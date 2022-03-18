Тихонов — о решении CAS: надеяться на что-то другое было крайне сложно

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на отстранение российских команд со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).
Тихонов — о решении CAS: надеяться на что-то другое было крайне сложно
  • РИА Новости

«Надеяться на другое решение CAS было крайне сложно. Про предстоящий ЧМ можно забыть. CAS и все остальные — подневольные организации», — цитирует Тихонова Sport24.

По словам бывшего биатлониста, сейчас надо сконцентрироваться на подготовке спортсменов, организации внутренних соревнований и финансировании российского спорта.

«Чем хуже нам делают, тем быстрее мы решим собственные проблемы. Давайте устроим такой свой футбольный турнир, чтобы было на зависть всем!» — добавил Тихонов.

Напомним, что 18 марта CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России и российских клубов в турнирах под её эгидой. Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Немецкий футбольный союз объявил, что не откроет дополнительное трансферное окно для игроков из России и с Украины.

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