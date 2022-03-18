Тихонов — о решении CAS: надеяться на что-то другое было крайне сложно
- РИА Новости
«Надеяться на другое решение CAS было крайне сложно. Про предстоящий ЧМ можно забыть. CAS и все остальные — подневольные организации», — цитирует Тихонова Sport24.
По словам бывшего биатлониста, сейчас надо сконцентрироваться на подготовке спортсменов, организации внутренних соревнований и финансировании российского спорта.
«Чем хуже нам делают, тем быстрее мы решим собственные проблемы. Давайте устроим такой свой футбольный турнир, чтобы было на зависть всем!» — добавил Тихонов.
Напомним, что 18 марта CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России и российских клубов в турнирах под её эгидой. Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.
Ранее Немецкий футбольный союз объявил, что не откроет дополнительное трансферное окно для игроков из России и с Украины.