Тихонов — о решении CAS: надеяться на что-то другое было крайне сложно

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на отстранение российских команд со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

«Надеяться на другое решение CAS было крайне сложно. Про предстоящий ЧМ можно забыть. CAS и все остальные — подневольные организации», — цитирует Тихонова Sport24.

По словам бывшего биатлониста, сейчас надо сконцентрироваться на подготовке спортсменов, организации внутренних соревнований и финансировании российского спорта.

«Чем хуже нам делают, тем быстрее мы решим собственные проблемы. Давайте устроим такой свой футбольный турнир, чтобы было на зависть всем!» — добавил Тихонов.

Напомним, что 18 марта CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России и российских клубов в турнирах под её эгидой. Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Немецкий футбольный союз объявил, что не откроет дополнительное трансферное окно для игроков из России и с Украины.