В Германии не откроют дополнительное трансферное окно для игроков из России и с Украины

Немецкий футбольный союз объявил, что не будет открывать дополнительное трансферное окно для игроков из России и с Украины.

«Футболисты могут присоединиться к команде, тренироваться и участвовать в сборах, но в официальных матчах они не смогут играть. Это решение связано с тем, чтобы сохранить спортивную целостность», — заявили в пресс-службе союза.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России в международных турнирах.