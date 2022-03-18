В Германии не откроют дополнительное трансферное окно для игроков из России и с Украины
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«Футболисты могут присоединиться к команде, тренироваться и участвовать в сборах, но в официальных матчах они не смогут играть. Это решение связано с тем, чтобы сохранить спортивную целостность», — заявили в пресс-службе союза.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.
Ранее CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России в международных турнирах.