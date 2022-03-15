AP: CAS оставил в силе решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд
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Об этом сообщает журналист Assoсiated Press Грэм Данбэр в Twitter. При этом отмечается, что промежуточный вердикт не касается чемпионата мира.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Изначально Россия должна была в конце марта сыграть с Польшей в рамках стыковых матчей за попадание на чемпионат мира, а в финале стыков победитель должен был сыграть либо с Чехией, либо со Швецией.
Ранее сообщалось, что Союз ветеранов попросил ФИФА и УЕФА отменить решение об отстранении российских команд.