AP: CAS оставил в силе решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФС по поводу решения ФИФА и УЕФА отстранить сборную России по футболу и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях.

Об этом сообщает журналист Assoсiated Press Грэм Данбэр в Twitter. При этом отмечается, что промежуточный вердикт не касается чемпионата мира.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Изначально Россия должна была в конце марта сыграть с Польшей в рамках стыковых матчей за попадание на чемпионат мира, а в финале стыков победитель должен был сыграть либо с Чехией, либо со Швецией.

Ранее сообщалось, что Союз ветеранов попросил ФИФА и УЕФА отменить решение об отстранении российских команд.