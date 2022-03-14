Союз ветеранов попросил ФИФА и УЕФА отменить решение об отстранении российских команд

Союз ветеранов футбола России написал открытое письмо в адрес ФИФА и УЕФА по поводу отстранения всех отечественных клубов и национальной сборной команд от участия в международных соревнованиях.

«Мы не понимаем и не принимаем этого решения. Футбол призван объединять людей по всему миру. Футбол — это самая популярная и самая демократичная игра, и в нём не должно быть места никаким проявлениям дискриминации. #StopDiscrimination — этот принцип является одним из самых главных для ФИФА, о чём вы сами, господин Инфантино, заявляли множество раз», — говорится в заявлении организации, текст которого опубликован в Telegram-канале «Мутко против».

Ветераны также отметили, что Россия всегда являлась надёжным партнёром ФИФА и УЕФА и поддерживает все ключевые инициативы организаций. При этом непонятно, почему сейчас ФИФА и УЕФА отказываются от принципа «спорт вне политики».

«Российский футбольный союз оспаривает принятые вами решения в международном спортивном арбитраже. Мы не можем пойти в суд. Но мы просим вас вспомнить о том, что ФИФА и УЕФА должны стоять на страже интересов футбольного сообщества. Мы просим вас отменить дискриминационное и очень опасное для мирового футбола по своим последствиями решение», — написано в заявлении.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос по поводу санкций в отношении российского футбола.