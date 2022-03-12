Кержаков: считаю, что спорт должен быть вне политики

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос по поводу санкций в отношении российского футбола.

«Считаю, и буду считать, и надеюсь, что спорт, футбол в частности, будет вне политики. К сожалению, истина, которая была на протяжении многих лет, нарушается… Это печально и очень обидно», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

По его мнению, спортсмены и тренеры на данный момент не могут никак повлиять на происходящую ситуацию, из-за чего остаётся только надеяться на скорое снятие санкций.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ.