«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ

В рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на своём поле принимала «Нижний Новгород».

Встреча в Уфе на стадионе «Нефтяник» завершилась со счётом 0:0.

На 97-й минуте матча с поля был удалён игрок хозяев Дмитрий Кабутов, получивший красную карточку.

По итогам 21-го тура РПЛ «Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Уфа» с 17 очками — на 15-й позиции.

Ранее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение отстранить владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича от управления клубом.