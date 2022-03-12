«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ

Короткая ссылка
В рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на своём поле принимала «Нижний Новгород».
«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ

Встреча в Уфе на стадионе «Нефтяник» завершилась со счётом 0:0.

На 97-й минуте матча с поля был удалён игрок хозяев Дмитрий Кабутов, получивший красную карточку.

По итогам 21-го тура РПЛ «Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Уфа» с 17 очками — на 15-й позиции.

Ранее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение отстранить владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича от управления клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить