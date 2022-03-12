АПЛ приняла решение отстранить Абрамовича от управления «Челси»

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение отстранить владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича от управления клубом.

«После введения санкций правительством Великобритании совет Премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича от должности главы футбольного клуба «Челси», — говорится в заявлении АПЛ.

Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список. Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.

Бизнесмен уже передал управление клубом «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Ранее сообщалось, что «Челси» может не завершить сезон из-за санкций против Абрамовича.