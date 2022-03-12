АПЛ приняла решение отстранить Абрамовича от управления «Челси»
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«После введения санкций правительством Великобритании совет Премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича от должности главы футбольного клуба «Челси», — говорится в заявлении АПЛ.
Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список. Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.
Бизнесмен уже передал управление клубом «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.
Ранее сообщалось, что «Челси» может не завершить сезон из-за санкций против Абрамовича.