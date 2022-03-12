Источник: «Челси» может не завершить сезон из-за санкций против Абрамовича
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Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство «Челси» уже уведомило правительство Великобритании, что клуб может не завершить сезон. Отмечается, что команда не в состоянии оплачивать услуги достаточного количества персонала, что может привести к закрытию некоторых секторов на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список. Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.
Бизнесмен уже передал управление клубом «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.
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