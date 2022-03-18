Свищёв — о решении CAS: суд отстаивает интересы западных спонсоров

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на отстранение национальных команд со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

«К сожалению, решение было ожидаемое. Надежды оставались, потому что у нашей стороны была чёткая позиция, а у оппонентов были максимально невнятные контраргументы. CAS — это пережиток прошлого, который не отвечает интересам спортсменов, федераций и команд. Они отстаивают интересы западных спонсоров, а не спортсменов», — цитирует Свищева Sport24.

По словам политика, надо продолжить стараться сотрудничать со всеми федерациями и комитетами, несмотря на решения организаций.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы сборная России смогла отбираться и участвовать в следующем чемпионате мира по футболу», — добавил Свищев.

Напомним, что 18 марта CAS решил оставить в силе запрет на участие сборной России и российских клубов в турнирах под эгидой ФИФА.

Ранее сборная Польши прокомментировала решение CAS отклонить апелляцию РФС и оставить в силе запрет ФИФА на участие сборной России и российских команд в турнирах под эгидой организации.