Свищёв — о решении CAS: суд отстаивает интересы западных спонсоров
- РИА Новости
«К сожалению, решение было ожидаемое. Надежды оставались, потому что у нашей стороны была чёткая позиция, а у оппонентов были максимально невнятные контраргументы. CAS — это пережиток прошлого, который не отвечает интересам спортсменов, федераций и команд. Они отстаивают интересы западных спонсоров, а не спортсменов», — цитирует Свищева Sport24.
По словам политика, надо продолжить стараться сотрудничать со всеми федерациями и комитетами, несмотря на решения организаций.
«Мы должны сделать всё возможное, чтобы сборная России смогла отбираться и участвовать в следующем чемпионате мира по футболу», — добавил Свищев.
Напомним, что 18 марта CAS решил оставить в силе запрет на участие сборной России и российских клубов в турнирах под эгидой ФИФА.
Ранее сборная Польши прокомментировала решение CAS отклонить апелляцию РФС и оставить в силе запрет ФИФА на участие сборной России и российских команд в турнирах под эгидой организации.