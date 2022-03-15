Стал известен состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы

Обнародован состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы, которые стартуют в Москве 21 марта.

В состав сборной России вошли 27 футболистов.

Главный тренер команды Валерий Карпин вызвал трёх нападающих: Фёдора Смолова («Динамо»), Антона Заболотного (ЦСКА), Ивана Сергеева («Зенит»).

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее агент заявил, что Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», хотя по ним было много предложений.