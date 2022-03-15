Стал известен состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы
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В состав сборной России вошли 27 футболистов.
Главный тренер команды Валерий Карпин вызвал трёх нападающих: Фёдора Смолова («Динамо»), Антона Заболотного (ЦСКА), Ивана Сергеева («Зенит»).
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Ранее агент заявил, что Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», хотя по ним было много предложений.
Состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы: https://t.co/CeWQ5EiHNWpic.twitter.com/3DYtQVLwiJ— Сборная России (@TeamRussia) March 15, 2022