Стал известен состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы

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Обнародован состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы, которые стартуют в Москве 21 марта.
Стал известен состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В состав сборной России вошли 27 футболистов. 

Главный тренер команды Валерий Карпин вызвал трёх нападающих: Фёдора Смолова («Динамо»), Антона Заболотного (ЦСКА), Ивана Сергеева («Зенит»).

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее агент заявил, что Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», хотя по ним было много предложений.

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