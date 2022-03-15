Агент: Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», хотя по ним было много предложений

Бразильские футболисты санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малком останутся в клубе, несмотря на политическую ситуацию в мире.

«Остаются ли Клаудиньо и Малком? Конечно. Абсолютно в этом уверен! «Зенит» — большой клуб, нет причин уходить. Были ли по ним предложения? Да, причём много — и из Бразилии, и из других стран», — цитирует агента Луиса Фернандо Гарсию «Спорт-Экпресс».

Он заявил, что не посоветовал бы своим клиентам покидать Россию. Он также отказался называть бразильские клубы, которые хотят видеть в своём стане футболистов, но агент отметил, что Клаудиньо и Малком — суперзвёзды, которые не нуждаются в представлении.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

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