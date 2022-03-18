В Швеции одобрили решение CAS по футбольной сборной России
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает пресс-служба SvFF.
«CAS принял хорошее решение. Это важная точка для ФИФА. Славно понимать, что оно утверждено окончательно», — заявил глава федерации Карл-Эрик Нильссон.
18 марта CAS оставил в силе запрет на участие российских клубов и сборной в турнирах под эгидой ФИФА.
Напомним, что ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши из-за ситуации между Украиной и Россией.
Сборная Швеции сыграет против Чехии в полуфинале отбора на чемпионате мира 2022 по футболу.
Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении CAS отклонить апелляцию РФС на отстранение российских команд со стороны ФИФА.