CAS подтвердил, что отклонил апелляцию РФС по поводу отстранения российских команд
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«Оспариваемое решение остаётся в силе, и все российские команды и клубы останутся отстранёнными от участия в турнирах УЕФА», — говорится в заявлении на сайте CAS.
При этом отмечается, что в суде продолжают арбитражное разбирательство, а стороны не сумели договориться об ускоренной процедуре. Слушание на данный момент ещё не назначено.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Изначально Россия должна была в конце марта сыграть с Польшей в рамках стыковых матчей за попадание на чемпионат мира, а в финале стыков победитель должен был сыграть либо с Чехией, либо со Швецией.
Ранее сообщалось, что CAS оставил в силе решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд.