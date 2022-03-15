CAS подтвердил, что отклонил апелляцию РФС по поводу отстранения российских команд

В Спортивном арбитражном суде (CAS) подтвердили информацию об отклонении апелляции Российского футбольного союза (РФС) по поводу отстранения российских клубов и сборных в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Оспариваемое решение остаётся в силе, и все российские команды и клубы останутся отстранёнными от участия в турнирах УЕФА», — говорится в заявлении на сайте CAS.

При этом отмечается, что в суде продолжают арбитражное разбирательство, а стороны не сумели договориться об ускоренной процедуре. Слушание на данный момент ещё не назначено.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Изначально Россия должна была в конце марта сыграть с Польшей в рамках стыковых матчей за попадание на чемпионат мира, а в финале стыков победитель должен был сыграть либо с Чехией, либо со Швецией.

Ранее сообщалось, что CAS оставил в силе решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд.