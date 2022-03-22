Расширение лиги, мораторий на вылет и введение Fan ID: что обсуждали на общем собрании клубов РПЛ

Во вторник, 22 марта, состоялось общее собрание РПЛ, на котором было принято несколько важных решений. В частности, большинство клубов проголосовало за расширение лиги до 18 команд. Окончательный вердикт по этой теме вынесет исполком РФС. А вот вопрос моратория на вылет в ФНЛ в сезоне-2021/22 остался в подвешенном состоянии. По словам руководителя РПЛ Ашота Хачатурянца, это связано с тем, что некоторые коллективы рискуют не доиграть сезон до конца. Рассказал функционер и о том, как продвигается работа по введению Fan ID.

Общее собрание клубов РПЛ во вторник, 22 марта, во многом получилось историческим. На нём отечественные футбольные коллективы обсудили целый ряд важных моментов. Главными стали темы расширения лиги с 16 до 18 команд и моратория на вылет в ФНЛ в сезоне-2021/22. Накануне в СМИ появилась информация, что лоббируют принятие реформы региональные коллективы, в то время как топ-клубы высказываются против.

В результате большинство проголосовало за нововведение (десять против пяти). Теперь его должны рассмотреть на исполкоме РФС, который состоится в среду и где будет вынесен окончательный вердикт. При этом глава РПЛ Ашот Хачатурянц согласился, что изменение регламента по ходу сезона нарушает спортивный принцип, но сослался на тяжёлую обстановку в отечественном футболе, связанную с массовым уходом иностранцев.

«Команды наигрывали определённые составы, а теперь оказались в разных ситуациях. Где-то уехали восемь, пять, два легионера. В этом случае тоже происходит нарушение спортивного принципа. Что больше нарушение — решать РФС. Думаю, сразу оно принято не будет. Вопросы из-за нарушения спортивного принципа, финансов, состояния стадионов. Предстоит многофакторный анализ», — приводит слова функционера Sports.ru.

В региональных коллективах не скрывали радости по поводу возможных изменений. По мнению президента «Арсенала» Гурама Аджоева, с учётом отстранения от еврокубков, они необходимы. Вместе с тем функционер не стал отметил, что некоторые члены РПЛ могут столкнуться с серьёзными финансовыми сложностями, но заверил, что туляков это не касается.

«Не сомневаюсь, 18 команд для высшей лиги набрать получится. Есть все возможности как минимум сохранить клубы ради многочисленных болельщиков, которые хотят видеть их в РПЛ. В мире сейчас и так много проблем, надо хотя бы постараться поднять уровень футбола», — цитирует Аджоева «Р-Спорт».

Согласился с ним президент «Урала» Григорий Иванов, который, как и Хачатурянц, сослался на массовый отъезд иностранных исполнителей.

Против расширения лиги и моратория на вылет публично высказался «Спартак». Там внесение подобных изменений в регламент назвали грубым нарушением спортивного принципа. Вместе с тем красно-белые опубликовали на официальном сайте свои предложения для поддержки клубов РПЛ.

В частности, москвичи предлагают разрешить продажу и рекламу пива на стадионах, обратиться в правительство с просьбой ввести налоговые послабления, смягчить ряд критериев по лицензированию, установить лимит на вознаграждение агентам и апеллировать к органам государственной власти касательно закона о Fan ID.

Поддержали коллег в ЦСКА. Генеральный директор армейцев Роман Бабаев призвал задуматься над тем, как придётся менять состав участников после снятия всех ограничений со стороны ФИФА и УЕФА и возвращения в еврокубки.

«Что мы будем делать? Обратно сокращать до 16? Дедлайн решения? Думаю, начало мая. Вижу ли вероятность, что нас примут обратно в еврокубки до этого периода? Я на это надеюсь, основная жалоба, как мы знаем, ещё не рассмотрена по существу», — приводит слова руководителя «Чемпионат».

Если расширение РПЛ большинство членов лиги поддержало, то вопрос о моратории на вылет пока остаётся в подвешенном состоянии. По словам Хачатурянца, это связано с тем, что некоторые коллективы опасаются не закончить даже текущий розыгрыш национального первенства.

«Ряд клубов из середины таблицы знают точно, какое количество футболистов не вернётся после международных матчей. Это даже не про молодёжь. Травмы, красные карточки. Некоторые могут просто не доиграть сезон... Пока они играют, сказать не могу. Обсуждал этот момент с акционерами некоторых клубов и говорил, что не нужно этого делать», — посетовал функционер.

Обсуждали во вторник и другие важные темы, однако все они отошли на второй план, например, введение Fan ID. Ещё недавно фанаты активно протестовали против так называемых паспортов болельщиков, но в последнее время данный вопрос перестал вызывать активные споры. Хачатурянц заявил, что лига ожидает соответствующего распоряжения правительства и публикации подзаконных актов.

«Имеют значение финансовая и техническая составляющая. Могу сказать, что закончена работа по обследованию всех стадионов по приказу МВД №1092. Выявлены недостатки, которые нужно устранить. Планируем обратиться за получением целевого финансирования для этого. Но ситуация понятна почти по каждой арене, кроме клубов ФНЛ», — объяснил глава РПЛ.

По его словам, состоялась дискуссия и по поводу возможного возвращения на систему «весна-осень», но более детального рассмотрения стоит ждать не раньше мая. А вот вопросы введения потолка зарплат и открытия дополнительного трансферного окна оказались сняты с повестки, как противоречащие законодательству и регламенту ФИФА.

Также важным событием стало наделение самого Хачатурянца правом голоса. Клубы единогласно поддержали внесение изменений в регламент и предоставление руководителю лиги такой возможности. Мало того, теперь при равенстве голос функционера окажется решающим.

«Я не могу бросить клубы в текущей ситуации, если не случится форс-мажора. Вопрос о моём голосе был в самом начале, клубы выступили с инициативой предоставить мне его, они на меня надеются. Я же планирую работать и пройти этот период с ними», — пообещал глава РПЛ.

Он уверен, что нынешняя изоляция отечественного футбола — явление временное, и имеется возможность добиться снятия ограничений со стороны вышестоящих организаций.

«В конце месяца мы должны быть на конференции ФИФА в Дохе, но в ситуации, когда всё меняется каждый день, ничего сказать не могу. Очень надеюсь, что у Александра Валерьевича Дюкова, как мне казалось, хорошие отношения с руководителями ФИФА и УЕФА. Личностный фактор, думаю, играет в плюс, чтобы восстановить наше участие в мировом футболе», — выразил надежду Хачатурянц.

Параллельно с работой в РПЛ функционер продолжает возглавлять Экспертно-судейскую комиссию РФС. Разумеется, ему не могли не задать вопрос о последних скандалах, произошедших в Премьер-лиге. По мнению руководителя, несмотря на все помарки обвинять арбитров в предвзятости нет оснований.

«Я считаю, что все, кто сейчас судят, — честные люди. С точки зрения доверия к их порядочности нет никаких сомнений. Вопрос в их подготовке в промежутке до возобновления чемпионата и в изменениях трактовок, которые произошли в очередной раз. Это не их вина и беда, что происходит частая смена руководителей департамента, изменения концепций руководства. Считаю, в данном случае очень важна стабильность. Думаю, мы придём к этой стабильности», — пообещал Хачатурянц.