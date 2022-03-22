Самедов считает, что российским клубам стоит заявиться в азиатскую Лигу чемпионов

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов предложил отечественным клубам заявиться в азиатскую Лигу чемпионов.

«Азиатская Лига чемпионов — аналог для клубов. Можно туда заявиться. Если бы «Спартак» или «Локомотив» выиграл данный турнир, это было бы очень хорошим достижением. Если говорить серьёзно, это соревнование действительно не так просто выиграть», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда лишилась возможности сыграть в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года, а московский «Спартак» был исключён из Лиги Европы, хотя должен был встретиться на стадии 1/8 финала с немецким «Лейпцигом».

Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил заявлять в еврокубки игроков, покинувших poccийские и yкpaинские клубы.

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