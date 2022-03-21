УЕФА разрешил заявлять в еврокубки игроков, покинувших poccийские и yкpaинские клубы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил клубам, выступающим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, внести в заявку игроков, которые покинули российские и украинские команды.

Как сообщается на сайте УЕФА, до 1 апреля участникам еврокубков можно заявить не более двух футболистов, которые ранее в этом сезоне были зарегистрированы в клубах из России и Украины.

Примечательно, что то же самое касается и женских команд, но там это можно сделать до 7 апреля.

Это связано с тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских и украинских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее представитель президента ЦСКА Сергей Иванов заявил, что легионеры армейцев не намерены покидать команду.

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