Хачатурянц назвал ошибкой назначение на матч «Рубин» — «Ростов» арбитра Мешкова

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц считает, что судейский департамент допустил ошибку при назначении арбитра Виталия Мешкова на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Ростовом».

«Не хотел бы оправдывать высказывания Слуцкого. Безусловно, нельзя переходить на личности, я говорил об этом всегда. Как бы эмоционально ни складывалась ситуация, на личности переходить нельзя. Но огромная ошибка судейского департамента — в назначении Мешкова на этот матч, это недопустимая вещь», — цитирует «Матч ТВ» Хачатурянца.

По его мнению, Мешков допустил непозволительную вещь, не пожав руку Слуцкому перед матчем. Хачатурянц подчеркнул, что арбитр не имеет права так поступать. Он уверен, что личные отношения между людьми не должны мешать рабочим моментам.

«Грубейшая ошибка. На эмоциональном уровне не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт», — пояснил он.

«Рубин» уступил «Ростову» на своём поле со счётом 1:2. Мешков в середине первого тайма показал прямую красную карточку нападающему команды из столицы Татарстана Виталию Лисаковичу, а в компенсированное время удалил хавбека «Ростова» Кирилла Фольмера.

«Рубин» (25 очков) по итогам 22 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что руководство казанской команды полностью доверяет Слуцкому.