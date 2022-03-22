Сайманов: в «Рубине» полностью доверяют главному тренеру Слуцкому

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что полностью руководство казанской команды полностью доверяет главному тренеру Леониду Слуцкому.

«Конечно, в клубе есть полное доверие к Слуцкому. Можно ли говорить, что Слуцкий доработает до конца сезона? Да он вообще будет работать вечно у нас», — цитирует Сайманова ТАСС.

«Рубин» 20 марта в Москве в матче 22-го тура чемпионата России по футболу потерпел поражение от столичного ЦСКА со счётом 1:6.

«Рубин» (25 очков) по итогам 22 туров занимает десятое место в турнирной таблице Российской-премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия может не вернуться в Россию из-за угроз в адрес его семьи.