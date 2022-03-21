«Матч ТВ»: Кварацхелия может не вернуться в Россию из-за угроз в адрес его семьи
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, на семью футболиста оказывают давление из-за выступления Кварацхелии в России. Отмечается, что «Рубин» отказался комментировать эту ситуацию.
Кварацхелия вызван в сборную Грузии на товарищеские матчи с Боснией и Герцеговиной (25 марта) и Албанией (29 марта).
Ранее Вилков, комментируя поражение казанского «Рубина» от московского ЦСКА, заявил, что Слуцкий после такого разгрома сам должен подать в отставку.