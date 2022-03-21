Вилков о Слуцком: мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку

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Российский арбитр Михаил Вилков отреагировал на поражение казанского «Рубина» от московского ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Вилков о Слуцком: мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку! Посмотрим на силу духа тренера «Рубина». В Казани есть сильные и квалифицированные тренеры, которые защищали рубиновые цвета в лучшие годы этого клуба!» — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Это самая крупная победа ЦСКА над «Рубином» в чемпионате России.

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).

Ранее арбитр Егоров оценил судейские решения в матче ЦСКА — «Рубин».

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