Вилков о Слуцком: мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку
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«Нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку! Посмотрим на силу духа тренера «Рубина». В Казани есть сильные и квалифицированные тренеры, которые защищали рубиновые цвета в лучшие годы этого клуба!» — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Это самая крупная победа ЦСКА над «Рубином» в чемпионате России.
По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).
Ранее арбитр Егоров оценил судейские решения в матче ЦСКА — «Рубин».