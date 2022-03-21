Арбитр Егоров оценил судейские решения в матче ЦСКА — «Рубин»
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«К квалификации и компетенции Левникова и арбитров на VAR нет вопросов по решениям», — цитирует Егорова «РБК Спорт».
По мнению специалиста, первый и второй голы армейцев были засчитаны верно.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Это самая крупная победа ЦСКА над «Рубином» в чемпионате России.
По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).
Ранее Мостовой заявил, что Слуцкий является главной причиной неудач «Рубина».