Арбитр Егоров оценил судейские решения в матче ЦСКА — «Рубин»

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Арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров оценил судейство в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и казанским «Рубином» (6:1).
Арбитр Егоров оценил судейские решения в матче ЦСКА — «Рубин»
  • Gettyimages.ru
  • © Filip Viranovski

«К квалификации и компетенции Левникова и арбитров на VAR нет вопросов по решениям», — цитирует Егорова «РБК Спорт».

По мнению специалиста, первый и второй голы армейцев были засчитаны верно. 

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Это самая крупная победа ЦСКА над «Рубином» в чемпионате России.

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).

Ранее Мостовой заявил, что Слуцкий является главной причиной неудач «Рубина».

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