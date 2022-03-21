Мостовой считает, что Слуцкий является главной причиной неудач «Рубина»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на разгромное поражение казанского «Рубина» от московского ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой считает, что Слуцкий является главной причиной неудач «Рубина»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«6:1 — можно сказать, что разорвали по частям, здесь никакого оправдания быть не может. Они, конечно, просчитались с назначением Слуцкого, потому что нельзя назначать тренера, которого за последнее время выгоняют из многих команд с отрицательными результатами, и что они этим хотели?» — написал Мостовой в своём Telegram-канале.

Он добавил, что ЦСКА с таким составом может претендовать на первое место в чемпионате. По мнению Мостового, ключевую роль в успехах клуба играют легионеры, которые присоединились к команде в зимнее трансферное окно.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Это самая крупная победа ЦСКА над «Рубином» в чемпионате России.

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).

Ранее Тарханов заявил, что у ЦСКА сейчас один из сильнейших составов в России.

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